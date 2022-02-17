Глава партии «Слуга народа»: На Украине не разрабатывают законопроект об особом статусе Донбасса

Глава партии «Слуга народа», заявила, что на Украине не разрабатывают законопроект об особом статусе Донбасса. Таким образом она прокомментировала слова канцлера Германии о том, что Украина вынесет на обсуждение проекты законов об особом статусе Донбасса и проведении местных выборов в регионе.

«На сегодня не ведется работа в комитете относительно того, чтобы был разработан законопроект, который включал бы изменения в конституцию, где фиксировался бы этот особый статус Донбасса», – заявила Елена Шуляк.