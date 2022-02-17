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14:13, 17 февраля 2022

Песков: В Кремле озабочены обострением ситуации в Донбассе

Он подчеркнул, что Москва давно предупреждала об опасности чрезмерной концентрации киевских войск у линии соприкосновения.

Также Песков назвал тревожной информацию, приходящую из Донбасса и подчеркнул, что в Кремле надеются, что Запад предостережет Киев от дальнейшей эскалации напряженности в Донбассе, но контактов с Киевом Кремль не планирует по Донбассу.

Песков отметил, что инициатором нынешнего обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе стали киевские власти.

Представитель кремля также назвал очередным фейком утверждения западных СМИ о российском «вторжении» на Украину после 20 февраля.



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