В Финляндии приняли решение выделить 4 миллиона евро на помощь Украине. 3 из них будут отправлены в рамках сотрудничества с целью развития, а еще 1 – в качестве гуманитарной помощи, сообщили в финском МИДе. Деньги будут предоставлены через программу Совета Европы по Украине, предусматривающую укрепление прав человека, демократии и принципов правового государства, а также через ОБСЕ и Финский Красный Крест.