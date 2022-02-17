В Финляндии приняли решение выделить 4 миллиона евро на помощь Украине. 3 из них будут отправлены в рамках сотрудничества с целью развития, а еще 1 – в качестве гуманитарной помощи, сообщили в финском МИДе. Деньги будут предоставлены через программу Совета Европы по Украине, предусматривающую укрепление прав человека, демократии и принципов правового государства, а также через ОБСЕ и Финский Красный Крест.
2022-02-17T13:21:55+03:00
2022-02-17T13:21:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:21, 17 февраля 2022
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