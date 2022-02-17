Лавров обсудил с главой МИД Италии вопросы безопасности

Лавров в ходе встречи обсудил с главой МИД Италии проблемы в Евроатлантическом регионе с упором на российские предложения по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что главы двух государств в ходе телефонных бесед достигли определенного понимания по сложившейся ситуации.

«Есть понимание, что наши лидеры заинтересованы в продолжении таких контактов, и мы обсуждаем ближайшие возможности с нашими итальянскими коллегами», — добавил Лавров.

В свою очередь, министр иностранных дел Италии после встречи заявил, что Глава российского МИД подчеркнул готовность искать выход из кризисной ситуации. Луиджи Ди Майо выразил мнение, что Москва и Киев способны вести диалог друг с другом.