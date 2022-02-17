Лавров заявил, что Москва сегодня направит США свой ответ по гарантиям безопасности. Глава МИД подчеркнул, что Россия сделает документ гласным. Сергей Лавров отметил, что «в самое ближайшее время станет известно то, как дальше будет развиваться ситуация вокруг гарантий безопасности».

«Мы считаем, что абсолютно необходимо, чтобы интересующиеся члены гражданских обществ наших стран представляли, что происходит, какие позиции отстаивает каждая сторона, потому что иначе, если это держать в секрете, как предпочитают наши коллеги из Вашингтона и Брюсселя, тогда общественное мнение будет забиваться той ложью, пропагандой откровенной, которая сейчас заполняет информационные пространства при описании того, что происходит в Европе, на границе России и Украины», — подчеркнул министр.