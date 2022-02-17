Песков: НАТО ведет неприкрытую информационную агрессию против РФ

«Представители многих стран Запада, многих организаций, в том числе НАТО, в последнее время, по сути, ведут своими заявлениями неприкрытую информационную агрессию против нашей страны и против реального положения дел. Мы с этим боремся, пытаемся противопоставить этому сбалансированные, спокойные заявления, призывающие к диалогу», — заявил представитель Кремля.