Песков: НАТО ведет неприкрытую информационную агрессию против РФ

«Представители многих стран Запада, многих организаций, в том числе НАТО, в последнее время, по сути, ведут своими заявлениями неприкрытую информационную агрессию против нашей страны и против реального положения дел. Мы с этим боремся, пытаемся противопоставить этому сбалансированные, спокойные заявления, призывающие к диалогу», — заявил представитель Кремля.
2022-02-17T12:41:00+03:00
2022-02-17T12:53:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:41, 17 февраля 2022
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