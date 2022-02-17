Лукашенко: У Минска и Москвы есть договоренность оставить в Белоруссии часть вооружения после окончания учений

Лукашенко рассказал, что у Минска и Москвы есть договоренность оставить в Белоруссии часть вооружения после окончания учений. Также в Россия может по просьбе Минска создать в РБ учебный центр для освоения «Искандеров».



Что касается вывода войск после совместных учений двух стран, то глава Белоруссии заявил, что «вернуть военных Белоруссии и России в места постоянной дислокации можно за сутки, но они будут в республике столько, сколько надо».

Александр Лукашенко высказался и по поводу признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По его словам, решение об их признании будет «совместным с Россией и взаимовыгодным».