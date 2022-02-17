Отца Ивана Жданова приговорили к трем годам заключения. Решением суда Ненецкого автономного округа приговор был ужесточен — вместо трех лет условно мужчину приговорили к трем годам колонии общего режима. Об этом сообщил его адвокат Владимир Воронин.