Отца Ивана Жданова приговорили к трем годам заключения. Решением суда Ненецкого автономного округа приговор был ужесточен — вместо трех лет условно мужчину приговорили к трем годам колонии общего режима. Об этом сообщил его адвокат Владимир Воронин.
2022-02-17T11:47:43+03:00
2022-02-17T11:53:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:47, 17 февраля 2022
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