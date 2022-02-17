Глава Минспорта РФ: Российская фигуристка Камила Валиева должна быть допущена до участия в Чемпионате Мира.
Олег Матыцин также выразил мнение, что церемонию награждения по итогам командного турнира зимней Олимпиады-2022 в Пекине нужно провести.
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Глава Минспорта РФ: Российская фигуристка Камила Валиева должна быть допущена до участия в Чемпионате Мира.
Олег Матыцин также выразил мнение, что церемонию награждения по итогам командного турнира зимней Олимпиады-2022 в Пекине нужно провести.