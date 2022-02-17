Глава Минспорта РФ: Российская фигуристка Камила Валиева должна быть допущена до участия в Чемпионате Мира.

Олег Матыцин также выразил мнение, что церемонию награждения по итогам командного турнира зимней Олимпиады-2022 в Пекине нужно провести.