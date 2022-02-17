Политик Эльвира Вихарева допустила, что обыск и допрос политолога Соловья мог быть связан со стримом на ее канале

«Разные источники сливают то, что это может быть как-то связано с моим каналом. Этодействительно не исключено, он довольно часто выступает на моей платформе в качествеспикера, аналитика. Это как-то может быть связано с его комментариями, довольно колкимидля политики властей. <:> У моего дома третий день дежурят воронки, я не стала эторазглашать публично, наверное, сейчас это стоит сказать», — сказала она. Э.Вихарева отметила, что находится дома и не собирается уезжать из страны. «Я сейчас нахожусь дома, никуда не собираюсь уезжать, эмигрировать, бежать. Никто ко мне сегодня не приходил, вчера в обеденные часы приезжали, со слов соседей сотрудники СК. Лично меня дома они не застали, хотя я никуда не прячусь, со мной можно было связаться, но они очень долго ходили, вызнавали во сколько прихожу, во сколько ухожу», — заключила она.

Накануне у политолога Валерия Соловья прошел обыск, затем его вместе с сыном допросили в Следственном комитете. Адвокат сообщил, что политолог проходит свидетелем по 282 статье УК РФ — возбуждение ненависти или вражды.