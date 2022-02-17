Глава Минобороны Украины настаивает на легализации оружия. Алексей Резников считает, что право на хранение оружия повышает безопасность граждан, снижает преступность и помогает правоохранительным органам.

«Я давний сторонник легализации оружия по нескольким причинам. Как юрист я считаю, что в принципе должен быть закон, который регулирует обращение оружия, его до сих пор нет. Оружие должно быть легализовано, описано, кто какое огнестрельное оружие должен

иметь», — сказал он в беседе с РБК-Украина.