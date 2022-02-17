На границе Белоруссии с Литвой и Польшей сохраняется очередь из более чем 5 тысяч грузовиков

Пограничники оформляют документы в замедленном режиме, — передает Госпогранкомитет Белоруссии.

Длительное ожидание въезда в страны ЕС фиксируется и при выезде из России — на въезд в Латвию и Литву (из Калиниградской области)", — сообщает ведомство.