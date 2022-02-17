Франция совместно с союзниками по операции «Такуба» готовится к выводу войск из Мали. Решение принято из-за разногласий с действующими властями страны.

«Из-за многочисленных препятствий со стороны переходных властей Мали Канада и европейские государства, действующие в рамках операции «Бархан» и в составе оперативной группы «Такуба», считают, что политические, оперативные и правовые условия более не

способствуют эффективному продолжению их нынешней военной деятельности в рамках борьбы с терроризмом в Мали, и поэтому решили начать скоординированный вывод своих соответствующих военных средств, предназначенных для этих операций, с территории Мали», — говорится в заявлении Елисейского дворца.