В этом году поступить на бюджет в российские вузы смогут 588 тысяч человек. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко отметил, что это на 11,5 тысяч больше, чем годом ранее.

Приемная кампания в 2022-2023 учебном году стартует 20 июня и закончится в августе, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Он также отметил, что в общежитиях свыше 100 российских вузов в этом году проведут капитальный ремонт. По его словам, более 1 млрд рублей выделено для капитального ремонта 33 научных организаций в 14 регионах страны.