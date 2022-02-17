Касым — Жомарт Токаев поручил повысить обороноспособность Казахстана

Президент указал на необходимость системного развития Вооруженных сил и поддержания их боеготовности на требуемом уровне.
Ранее сообщалось, что сенат парламента Казахстана в ратифицировал договор с Россией о военном сотрудничестве.
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Президент указал на необходимость системного развития Вооруженных сил и поддержания их боеготовности на требуемом уровне.
Ранее сообщалось, что сенат парламента Казахстана в ратифицировал договор с Россией о военном сотрудничестве.