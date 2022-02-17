Reuters: На снимках со спутника видно, что Россия отводит часть военной техники от украинской границы

На снимках, полученных американской спутниковой компанией MAXAR, видно, что Россия отводит часть военной техники от украинской границы, передает Reuters. Также отмечается, что немало техники все еще остается на приграничных территориях, а также прибыла новая техника.
2022-02-17T10:25:02+03:00
2022-02-17T10:25:02+03:00
https://echo.msk.ru/news/2981254-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:25, 17 февраля 2022
Загрузка комментариев...