Федеральная служба исполнения наказаний планирует закупить устройства для защиты информации от утечки

Во ФСИН хотят защитить внутренние системы от сторонних людей, ради чего чиновники готовы потратить более 250 млн рублей за 11 тысяч аппаратных комплексов. Как говорят эксперты, это обычные платы, которые вставляются в компьютер или общий сервер и контролируют каждого, кто входит в систему. Например, подтверждают личность пользователя с помощью специальных алгоритмов. Все, что делает человек на рабочем компьютере, будет записываться. Если что-то пойдет не так, например, произойдет сбой, плата попытается все наладить. При удалении какого-либо файла система защиты позаботится, чтобы от него не осталось цифрового следа, а в случае надобности – полностью очистит жесткий диск. Пока идет этап подачи заявок от тех, кто исполнит заказ тюремного ведомства. Все это происходит на фоне массовой утечки записей с камер видеонаблюдения в исправительных учреждениях. Правозащитники из проекта Gulagu.net периодически публикуют их в сети. На роликах запечатлены издевательства над заключенными.

Правозащитники утверждают, что получили один из архивов с видеозаписями от программиста Сергея Савельева, который имел доступ к внутренним системам саратовской больницы, где пытали заключенных.