Минобороны в очередной раз рапортовало о выводе части войск, которые находятся рядом с украинской границей

Об отходе российских солдат от границы сегодня отчитались в пресс-службе Западного военного округа. Там рапортовали, что эшелон с личным составом, танками и другой бронетехникой направился в место постоянного базирования. Минобороны разместило видео с танками, эшелон судя по ролику начал движение ночью в заснеженной местности. Название региона, из которого возвращаются после учений подразделения танковой армии, не приводится. Уточняется лишь, что им предстоит проехать на поезде около тысячи километров. Неделями назад минобороны рапортовало о переброске к западной границе войск из Сибири и Дальнего Востока, это объясняли учениями. Тем временем пресс-служба Южного военного округа около часа назад отчиталась, что из Крыма после учений вывели около 10-ти колонн с крупногабаритными, тяжелыми и опасными грузами. Между тем масштабные манёвры в Белоруссии, в которых по оценке США участвуют 130 тысяч российских военных продлятся до конца недели. После этого солдаты и техника как обещали в Кремле вернутся в места постоянной дислокации.

Украинская разведка не располагает данными, что Россия выводит войска. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил агентству Reuters. По его информации, на границе до сих пор находится около 140-ка тысяч российских военных.