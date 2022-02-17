Суд в Подмосковье взыскал почти 20 млрд рублей с компании «Рольф» и ее основателя Сергея Петрова

Тем самым инстанция удовлетворила иск Генпрокуратуры…

Для защиты Петрова решение Химкинского городского суда стало неожиданным, пишет газета «Коммерсантъ». Адвокат бизнесмена Алексей Куприянов утверждает, что судья по сути назначил беспрецедентный вид наказания – гражданскую конфискацию средств за проступки, не являющиеся преступлениями.

Генпрокуратура, впрочем, считала, что основатель крупнейшего автомобильного дилера «Рольф», который являлся депутатом Госдумы, активно занимался предпринимательской деятельностью, что для парламентариев запрещено законом. Речь идет о кредите примерно на 12,5 млрд рублей, выданном компании Сбербанку, а также о перечислении многомиллиардных дивидендов на счета Петрова и членов его семьи.

Взысканные в доход государства почти 20 млрд рублей на данный момент арестованы на счетах «Рольфа». В самой компании, впрочем, уверяют, что на ее операционную деятельность это никак не влияет.

Против Сергея Петрова одновременно ведется уголовное дело по обвинению в незаконном выводе из России 4 млрд рублей. Сам он сейчас проживает за границей.