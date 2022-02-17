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10:04, 17 февраля 2022

Дмитрий Рогозин предложил переоборудовать российский стартовый комплекс во французской Гвиане до пилотируемого уровня

Дмитрий Рогозин предложил переоборудовать российский стартовый комплекс во французской Гвиане до пилотируемого уровня. Глава «Роскосмоса» считает, что в дальнейшем оттуда можно будет запускать корабли «Союз».

«России и Европе важно найти новые сферы и направления для сотрудничества. Одним из таких проектов могло бы стать дооборудование стартового комплекса «Союз» во Французской Гвиане до пилотируемого уровня. Это сэкономит европейским налогоплательщикам миллиарды евро и предоставит европейской космонавтике возможность быстро войти в клуб космических держав, обладающих всеми компетенциями в пилотируемых полетах», — уверен Рогозин.


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