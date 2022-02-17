Дмитрий Рогозин предложил переоборудовать российский стартовый комплекс во французской Гвиане до пилотируемого уровня. Глава «Роскосмоса» считает, что в дальнейшем оттуда можно будет запускать корабли «Союз».

«России и Европе важно найти новые сферы и направления для сотрудничества. Одним из таких проектов могло бы стать дооборудование стартового комплекса «Союз» во Французской Гвиане до пилотируемого уровня. Это сэкономит европейским налогоплательщикам миллиарды евро и предоставит европейской космонавтике возможность быстро войти в клуб космических держав, обладающих всеми компетенциями в пилотируемых полетах», — уверен Рогозин.