Лукашенко намерен лично проинспектировать российско-белорусские учения на полигоне «Осиповичский», передает Telegram-канал «Пул первого». Отмечается, что глава Белоруссии посетит полигон сегодня.

В ходе военных учений там состоится розыгрыш тактического эпизода с участием ракетных войск, артиллерии, авиации Союзного государства, а также подразделений воздушно-десантных войск Вооруженных Сил России.

Upd: Лукашенко прибыл на полигон «Осиповичский» для наблюдения за ходом российско-белорусских учений, передает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.