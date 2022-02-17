В Индии приняли решение отменить ограничение на число авиарейсов в Украину и из нее. Это сделано, чтобы упростить процесс эвакуации индийских специалистов и студентов, оставшихся на Украине.

Ранее между странами существовало так называемое соглашение о «воздушном пузыре», введенное из-за пандемии коронавируса. Согласно ему, страны могли выполнять определенное количество рейсов в неделю, пока международные полеты были ограничен.

Отмечается, что сейчас на территории Украины находятся порядка 20 тысяч граждан Индии, большая часть которых – студенты.