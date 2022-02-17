В Белоруссии на 6 месяцев введено лицензирование на вывоз белого сахара. Соответствующие меры предусмотрены Советом министров республики. Лицензированию подлежит и вывоз сахара в страны, не являющиеся членами ЕАЭС.

«Установить, что по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Белорусским государственным концерном пищевой промышленности «Белгоспищепром», осуществляется вывоз за пределы Республики Беларусь в государства — члены Евразийского экономического союза сахара белого кристаллического вне зависимости от страны происхождения», — говорится в документе, размещенном на национальном правовом интернет-портале.