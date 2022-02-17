Всех жителей Гонконга проверят на коронавирус. В регионе наблюдается сильнейшая с начала пандемии вспышка COVID-19. Из-за этого местные власти решили с марта начать масштабные тестирования, в день планируется проверять до миллиона человек.

Отмечается, что медики Гонконга не в состоянии обработать такое количество тестов, поэтому им будут помогать коллеги из материкового Китая.

В течение трех недель всем жителям Гонконга придется сдать по три анализа. Всего в регионе проживает порядка 7,5 миллионов человек.