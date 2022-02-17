Норвегия с сегодняшнего дня может отменить все коронавирусные ограничения. Правительство ждет заключение от профильных ведомств, чтобы понять, настало ли время снять все запреты, которые ранее вводились на фоне распространения коронавируса, сообщил премьер-министр Норвегии. Отмечается также, что необходимые меры не будут действовать дольше, чем это реально необходимо.

Ранее власти уже сделали серьезные послабления. В частности, разрешили удаленным работникам вернуться в офисы, отменили требование на определенное числе гостей в доме, на мероприятиях и внутри учреждений культуры. Уже сняты временные рамки по продаже алкоголя в точках общепита, в кинотеатрах и театрах отменено требование о дистанции в метр, а срок изоляции уменьшен до 4 дней. Немаловажным является тот факт, что въезжать в Норвегию теперь можно без ПЦР-тестирования на коронавирус.

Согласно данным норвежского министерства здравоохранения, в стране полностью привиты 70% граждан старше 12 лет.