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08:19, 17 февраля 2022

Норвегия с сегодняшнего дня может отменить все коронавирусные ограничения

Норвегия с сегодняшнего дня может отменить все коронавирусные ограничения. Правительство ждет заключение от профильных ведомств, чтобы понять, настало ли время снять все запреты, которые ранее вводились на фоне распространения коронавируса, сообщил премьер-министр Норвегии. Отмечается также, что необходимые меры не будут действовать дольше, чем это реально необходимо.

Ранее власти уже сделали серьезные послабления. В частности, разрешили удаленным работникам вернуться в офисы, отменили требование на определенное числе гостей в доме, на мероприятиях и внутри учреждений культуры. Уже сняты временные рамки по продаже алкоголя в точках общепита, в кинотеатрах и театрах отменено требование о дистанции в метр, а срок изоляции уменьшен до 4 дней. Немаловажным является тот факт, что въезжать в Норвегию теперь можно без ПЦР-тестирования на коронавирус.

Согласно данным норвежского министерства здравоохранения, в стране полностью привиты 70% граждан старше 12 лет.


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