В Вашингтоне рассказали, с какой целью вице-президент США Харрис поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности

В Вашингтоне рассказали, с какой целью вице-президент США Камала Харрис поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Возглавляющая делегацию Соединенных штатов Камала Харрис намерена обсудить с иностранными лидерами подготовку вторжения российских войск в Украину и санкции против Москвы, которые планируют ввести в случае эскалации ситуации.

Представитель администрации США в ходе телефонного брифинга для журналистов подчеркнула, что Харрис не везет на Мюнхенскую конференцию каких-то конкретных предложений, призванных смягчить последствия для Европы от новых ограничительных мер и, в частности, по поставкам на континент сжиженного природного газа. Однако если Москва будет действовать агрессивно, то Вашингтон готов гарантировать нужные Западу энергоресурсы, чтобы снизить его зависимость от России.

В администрации Соединенных штатов подчеркнули, что вице-президент страны Камала Харрис намерена сконцентрировать внимание на важности единой позиции американской стороны и ее союзников, чтобы удержать Москву от начала военных действий. При этом официальные российские лица от участия в Мюнхенской конференции по безопасности отказались.

В Кремле неоднократно отвергали планы по вторжению в Украину. США обвинили Россию во лжи, поскольку разведка показывает, что к границе прибыли еще около 7 тысяч российских военных.