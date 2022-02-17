Премьер Японии Фумио Кисида планирует провести сегодня телефонные переговоры с Владимиром Путиным

Об этом сообщило агентство Киодо. Сейчас данный вопрос находится на стадии согласования. Утверждается, что разговор может состояться уже вечером.



О вероятности проведения такой беседы заявил и бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ на заседании своей парламентской фракции. Бывший глава правительства уверен в том, что Япония должна приложить усилия для мирного урегулирования кризиса вокруг Украины.