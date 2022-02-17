Министры обороны стран НАТО сегодня обсудят ситуацию в Черноморском регионе, где российские военные проводят учения. Обсуждение начали накануне. Тогда же генсек НАТО сказал, что двери в альянс для Украины остаются открытыми. Её представители, а также Грузии сегодня присоединятся к переговорщикам из стран Североатлантического альянса.

Подтвердить суверенитет и территориальную целостность двух государств намерены сегодня члены НАТО, сообщил Йенс Столтенберг. Он отметил, что военный блок продолжает оказывать Киеву и Тбилиси помощь — политическую и практическую.

Западные страны обеспокоены российскими военными учениями. Масштабные манёвры проводят и в Черноморском регионе. Там сейчас находятся фрегаты, десантные и малые ракетные корабли, а также ракетные катера. Учения завершатся в субботу. Их проводят с целью обороны Крыма, баз Черноморского флота и морских коммуникаций от военных угроз условного противника, рапортовали в Минобороны.

Глава российского МИД ранее сказал, что Запад навязывая Украине и Грузии выбор в пользу НАТО и ЕС стремится установить над обеими странами внешнее управление.