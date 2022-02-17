Ракова: У вакцинированных «Спутником V» даже спустя год после прививки остается достаточно высокий уровень антител

У вакцинированных «Спутником V» даже спустя год после прививки остается достаточно высокий уровень антител. Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в декабре было решено продлить исследования вакцины, чтобы дополнительно оценить безопасность и иммуногенность препарата в течение года после получения первой дозы.

«Первые результаты анализа уровня антител показывают наличие достаточно высокого уровня специфических антител IgG к S-белку коронавируса у всех вакцинированных добровольцев после вакцинации на момент проведения дополнительного исследования. Так, на сегодня есть результаты по 1323 участникам из трех тысяч – это выборка из 44 процентов участников. Из них у 80% уровень антител выше 200 BAU, что считается достаточно высоким показателем», – сообщила Ракова.