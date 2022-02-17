В Швейцарии с 17 февраля будут отменены большинство коронавирусных ограничений. Правительство страны приняло решение отказаться от обязательного ношения масок и предъявления QR-кодов для посещения мест массового скопления людей.



«Требование носить маски на рабочем месте и рекомендация работать из дома также будут отменены. Швейцария предпринимает решительный и важный шаг к возвращению к нормальной жизни», — отметили в кабинете министров.

До конца марта из обязательных ограничений останутся лишь обязательное ношение масок в общественном транспорте и пятидневный карантин в случае заболевания коронавирусом.