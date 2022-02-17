ВС Украины утром 17 февраля четыре раза открывали огонь по территории непризнанной ЛНР

Вооруженный силы Украины с 5:30 по московскому времени четыре раза открывали огонь по территории непризнанной ЛНР, в том числе из запрещенных минскими соглашениями минометов. Об этом заявилт журналистам в представительстве непризнанной ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Огонь открывали четыре раза, предположительно могли участвовать минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.