ВС Украины утром 17 февраля четыре раза открывали огонь по территории непризнанной ЛНР

Вооруженный силы Украины с 5:30 по московскому времени четыре раза открывали огонь по территории непризнанной ЛНР, в том числе из запрещенных минскими соглашениями минометов. Об этом заявилт журналистам в представительстве непризнанной ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Огонь открывали четыре раза, предположительно могли участвовать минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
2022-02-17T06:49:00+03:00
2022-02-17T06:59:22+03:00
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06:49, 17 февраля 2022
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