Гинцбург: Новая вакцина от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц сможет защищать минимум от трех штаммов

16 февраля Минздрав РФ одобрил проведение первой и второй фаз клинических исследований данного препарата на гражданах в возрасте от 18 до 55 лет.
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16 февраля Минздрав РФ одобрил проведение первой и второй фаз клинических исследований данного препарата на гражданах в возрасте от 18 до 55 лет.
МИД: Масштабная дезинформационная кампании западных СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину СМИ вопреки стандартам честной журналистики распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями с тем, чтобы внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы…