Гинцбург: Новая вакцина от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц сможет защищать минимум от трех штаммов

Новая вакцина против COVID-19 на основе вирусоподобных частиц сможет защищать минимум от трех штаммов, объявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. «Это принципиально новая технология получения вакцинных препаратов», — сказал Гинцбург. Вакцина будет содержать элементы S-белка от трех штаммов: уханьского, «дельты», «омикрона». Это позволит с помощью организму после введенного препарата вырабатывать антитела к данным штаммам, уверен Александр Гинцбург.

16 февраля Минздрав РФ одобрил проведение первой и второй фаз клинических исследований данного препарата на гражданах в возрасте от 18 до 55 лет.