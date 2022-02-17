WADA : Допуск Валиевой до Игр негативно отражается на борьбе с допингом в России

Допуск Валиевой до Игр негативно отражается на борьбе с допингом в России, заявили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA). На вопрос ТАСС о том, не осложнит ли скандал с Валиевой процесс возвращения РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу WADA ответило, что у них есть вопросы к тому, как РУСАДА вело это дело.
2022-02-17T06:02:34+03:00
2022-02-17T06:02:34+03:00
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06:02, 17 февраля 2022
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