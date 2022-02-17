Глава МИД Японии планирует посетить встречу G7 по Украине в Мюнхене

Глава МИД Японии Йошимаса Хаяси планирует посетить встречу встречу глав внешнеполитических ведомств Группы семи в Мюнхене 19 февраля, которая будет посвящена украинскому кризису. Об этом рассказал генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

В то же время представитель министра не стал отвечать на вопрос о том, в каком ключе пройдет дискуссия на планируемой встрече. «Но мы думаем, что тема Украины будет обсуждаться с различных ракурсов», — добавил Мацуно.

Ранее генсек Кабмина заявил, что в случае российской агрессии Япония в сотрудничестве с Группой семи примет меры, которые могут включать введение санкций против РФ.