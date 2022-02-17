Около 20 боевых кораблей Каспийской флотилии вышли на учения в море

Около 20 боевых кораблей Каспийской флотилии вышли н плановой командно-штабное учение в море, сообщает пресс-служба Южного военного округа. Экипажи отработают на учениях совместные действия по плаванию в едином походном ордере, отражение средств воздушного нападения и ведение боя. Как сообщает ЮВО, в маневрах «принимают участие экипажи около 20 боевых кораблей флотилии, в их числе ракетный корабль «Дагестан», малые ракетные корабли «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Махачкала», «Астрахань», «Ступинец» малые артиллерийские корабли, базовые тральщики, катера, а также суда обеспечения».