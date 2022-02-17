Минтруд намерен связать выплату пособий по безработице с обязательствами по поиску работы, сообщает РБК. Законопроект планируется внести в Госдуму осенью. Закон предусматривает индивидуальный план поиска работы для гражданин, обратившихся в службы занятости. Если человек не будет следовать плану, пособия могут отменить.

Кроме того, новый закон должен дать определение теневой занятости, описать ее последствия и закрепить полномочия органов власти по обелению рынка труда.

Для самозанятых и работающих по договорам гражданско-правового характера установят нормы — по оплате услуг и времени работы и отдыха. Закон также оговорит их доступ к социальным гарантиям — пенсионным правам, пособиям по безработице, временной нетрудоспособности и т.д.