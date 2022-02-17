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04:32, 17 февраля 2022

В промышленном Норильске самый загрязненный воздух в России

В промышленном Норильске Красноярского края самый загрязненный воздух в России – в год выбрасывается 1,8 млн т. загрязняющих веществ. Это как 30 тыс. выгонов, или 11% от всех выбросов в стране, озвучила РБК глава Росприроднадзора Светлана Радионова. На 2 месте по объему выбросов в атмосферу – Череповец Вологодской области (1,7% или 280 тыс. т.) на 3 – Новокузнецк Кемеровской области (1,6% или 278 тыс. т.).

Также глава ведомства отметила, что при оценки загрязненности речь идет не только о загрязнении в атмосферу, но и воды. «Есть проблемы на побережье Волги, где стоят крупные водоканалы, на Дону и на Ангаре. Фактически уже второй год подряд идет рейд по рекам, из-за пандемии мы немного сдвигаемся. Я дважды встречалась с министром строительства Иреком Файзуллиным, мы договорились о том, чтобы синхронизировать наши действия и их программу по обновлению инфраструктуры — все, что касается очистных сооружений, потому что это большая проблема», — сказала Радионова в интервью РБК.



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