В промышленном Норильске самый загрязненный воздух в России

Также глава ведомства отметила, что при оценки загрязненности речь идет не только о загрязнении в атмосферу, но и воды. «Есть проблемы на побережье Волги, где стоят крупные водоканалы, на Дону и на Ангаре. Фактически уже второй год подряд идет рейд по рекам, из-за пандемии мы немного сдвигаемся. Я дважды встречалась с министром строительства Иреком Файзуллиным, мы договорились о том, чтобы синхронизировать наши действия и их программу по обновлению инфраструктуры — все, что касается очистных сооружений, потому что это большая проблема», — сказала Радионова в интервью РБК.