ФСИН усилит защиту информации от несанкционированного доступа

Аппаратный комплекс представляет из себя плату, «которая вставляется в стационарные компьютеры либо в серверы и обеспечивает дополнительный уровень защиты при загрузке операционной системы», — пояснил РБК Дмитрий Старикович, Эксперт по информационной безопасности IT-компании. Также за счёт этих устройств происходит дополнительная идентификация и аутентификация пользователя.
Отметим, осенью 2021 года Gulagu.net сообщил о получении более 40 гигабайт данных, на которых заключенные подвергаются пыткам со стороны других осужденных, сотрудничающие с ФСИН и ФСБ. На основании этих видео и фотографий следственный комитет возбудил 17 уголовных дел по статьям о насильственных действиях сексуального характера и превышении должностных полномочий.