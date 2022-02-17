ФСИН усилит защиту информации от несанкционированного доступа

ФСИН планирует закупить устройства для защиты информации от несанкционированного доступа. На сайте госзакупок указано, что ФСИН планирует закупить 10,7 тыс. аппаратных комплексов на 252 млн. рублей. Устройства должны идентифицировать пользователей, контролировать их действия и уничтожать содержимое файлов при их удалении.

Аппаратный комплекс представляет из себя плату, «которая вставляется в стационарные компьютеры либо в серверы и обеспечивает дополнительный уровень защиты при загрузке операционной системы», — пояснил РБК Дмитрий Старикович, Эксперт по информационной безопасности IT-компании. Также за счёт этих устройств происходит дополнительная идентификация и аутентификация пользователя.

Отметим, осенью 2021 года Gulagu.net сообщил о получении более 40 гигабайт данных, на которых заключенные подвергаются пыткам со стороны других осужденных, сотрудничающие с ФСИН и ФСБ. На основании этих видео и фотографий следственный комитет возбудил 17 уголовных дел по статьям о насильственных действиях сексуального характера и превышении должностных полномочий.