В Харьковской области бывший глава районной администрации оплатил за счёт бюджета фиктивные услуги перевозок
В Харьковской области экс-глава Красноградской районной администрации оплатил за счёт бюджета фиктивные услуги перевозок. По данным прокуратуры, в 2021 году чиновник в предварительном сговоре с группой лиц заключил договоры с физическими лицами-предпринимателями на предоставление услуг по перевозке автотранспортом, пишет «Интерфакс». Несмотря на то, что фактически услуги не были выполнены, глава администрации подписал акты выполненных работ и перечислил 200 тыс. грн. со счёта администрации.
Следственным комитетом устанавливаются другие факты завладения бюджетными средствами.