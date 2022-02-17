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03:11, 17 февраля 2022

Власти США: РФ за последние несколько дней увеличила численность ВС близ Украины на 7 тыс. человек

Власти США считают, что РФ за последние несколько дней увеличила свое военное присутствие на границе с Украиной на 7 тыс. человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя вашингтонской администрации высокого ранга. «Вчера власти РФ заявили, что отводят войска от границы с Украиной. Однако теперь мы знаем, что это было ложью» — приводит его слова издание.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что причина проведения «военных учений» на границе с Украиной стали поставки от США военного вооружения в страну-соседку. Также она сказала, что информационная компания об угрозах была нужна Америки как раз для оправдания этих поставок.


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