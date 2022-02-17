The Times: Великобритания намерена в ближайшие недели отменить режим «золотых виз» для богатейших мигрантов

The Times пишет, что Великобритания намерена в ближайшие недели отменить режим «золотых виз» для богатейших мигрантов. По этой схеме богатые иностранцы могли получить гражданство в обмен на ввозимые в страну капиталы. Власти делают это на фоне усиления контроля за средствами в период напряженности вокруг Украины. Министр внутренних дел Прити Пател высказалась, что по данной схеме злоупотребляли коррупционеры и миллиардеры. Последние, по её мнению, в том числе из России, Китая и Казахстана.