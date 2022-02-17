Reuters: Байден запросит у Конгресса рекордные $770 млрд на оборону США в 2023 году

Президент США Джо Байден может запросить у Конгресса рекордные $770 млрд на оборону США в следующем году, сообщает Reuters. Однако в ходе обсуждения конечная цифра может поменяться. Известия сообщают, что пентагон на эту сумму планирует полностью модернизировать армию. Также сообщается, что в числе расходов пункты: судостроение, космос, ПВО и модернизацию ядерной «триады» подводных лодок с баллистическими ракетами, бомбардировщиков и ракет наземного базирования.

Как сообщает Lenta, согласно оборонный бюджет США в 2022 году составил $706 млрд.