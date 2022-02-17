В США пригрозили санкциями против окружения Путина в случае нового приговора Навальному. Об этом сказала журналистам пресс-секретарь Белого дома Псаки. Однако без каких-либо подробностей. ,p>

Отметим, Лефортовский суд Москвы отложил до 21-го февраля слушания по новому делу против оппозиционного политика Алексея Навального. Заседание проходит в выездном формате на территории колонии во Владимирской области, где находится Навальный.

Ранее о новом деле Навального высказался Александр Невзоров: «Государство и прокуратура взялись отстаивать интересы экстремистской организации. Навального обвиняют в том, что он воспользовавшись возможностью, из своего собственного фонда ФБК* большую часть денег потратил на свои синие трусы. То есть ФБК*, экстремистская и запрещенная организация, Навальный своими действиями подрывал ее работу, лишал ее ресурсов, ослаблял. Суд должен сейчас исходить пеной, потому что Навальный причинил существенный ущерб экстремизму. Судить его не за что».

* ФБК — иностранный агент и экстремистская организация, запрещенная в РФ