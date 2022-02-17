Кабмина ФРГ: Шольц и Байден приветствовали заявление Путина о готовности продолжить дипломатические усилия

Канцлер ФРГ Шольц и президент США Байден приветствовали заявление Путина о готовности продолжить дипломатические усилия, заявили а кабмина ФРГ по итогам телефонного разговора политиков. Так Шольц рассказал Байдену о своих недавних визитах в Киев и Москву. Берлин считает, что необходимо начать конструктивный диалог по вопросам европейской безопасности и выполнять Минские соглашения. А также добиться прогресса в нормандском формате при поддержке Германии и Франции.