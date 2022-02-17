The Telegraph: Путин победил в геополитической гонке с США и Европой

Президент России Владимир Путин победил в геополитической гонке с США и Европой, показав их слабые стороны. С таким посылом опубликовала статью британская газета The Telegraph. Сейчас вероятность вступления Украины в НАТО крайне мала, пишет издание. Также указано, что ЕС может видеть необоснованность своих претензий на ключевую роль на глобальной арене. Упущение Вашингтона в том, что против РФ на политической арене применялась только воинственная риторика, считают авторы статьи. Правильнее в сложившейся ситуации европейским политикам следовало выступать против России единым фронтом, говорится в статье.
2022-02-17T00:37:24+03:00
2022-02-17T00:37:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:37, 17 февраля 2022
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