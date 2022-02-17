Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал Турции на опасность в текущих условиях необдуманной военной помощи киевским властям. 16 февраля состоялся телефонный разговор главы ведомства с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Министр призвал Анкару способствовать выработке конструктивной реакции на предложения РФ по гарантиям безопасности, сообщили в МИД России.

Что касается Украины, Лавров выделил неприемлемость действий Запада, которые ведут к ускоренной милитаризации Незалежной. В ходе телефонного разговора российская сторона отметила безальтернативность неукоснительного соблюдения Минских соглашений.