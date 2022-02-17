Лавров указал Турции на опасность в текущих условиях необдуманной военной помощи киевским властям

Что касается Украины, Лавров выделил неприемлемость действий Запада, которые ведут к ускоренной милитаризации Незалежной. В ходе телефонного разговора российская сторона отметила безальтернативность неукоснительного соблюдения Минских соглашений.
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Что касается Украины, Лавров выделил неприемлемость действий Запада, которые ведут к ускоренной милитаризации Незалежной. В ходе телефонного разговора российская сторона отметила безальтернативность неукоснительного соблюдения Минских соглашений.