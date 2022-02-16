Кани: Стороны на переговорах в Вене «как никогда близки к соглашению» по ядерной сделке

Стороны на переговорах в Вене «как никогда близки к соглашению» по ядерной сделке, заявил замминистра иностранных дел Ирана Али Багери Кани. Предполагается, что восьмой раунд переговоров в феврале станет последним. «В то же время соглашения не будет до тех пор, пока не будет согласовано все», добавил Багери Кани в своём Twitter. По его мнению, сторонам переговоров необходимо придерживается реалистичного подхода и учитывать уроки последних 4 лет.

8 февраля в Вене возобновились восьмые переговоры по восстановлению ядерной сделки первоначального вида, а также возвращения Америки в это соглашение. В Совместной комиссии: Иран, Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция.