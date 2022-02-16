Дюжаррик: ООН пока не располагает информацией о массовых захоронениях мирных граждан в Донбассе

ООН пока не располагает информацией о массовых захоронениях мирных граждан в Донбассе, об этом ТАСС заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик. Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту обнаружения массовых захоронений погибших при обстрелах в 2014 году мирных жителей Донбасса. По данным следствия, в августе – октябре 2021 года в районе поселка Славяносербск были обнаружены пять стихийных массовых захоронений. В сообщении ведомства указано, что эксгумированы останки не менее 295 гражданских лиц.
2022-02-16T23:27:58+03:00
2022-02-16T23:27:58+03:00
https://echo.msk.ru/news/2981102-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:27, 16 февраля 2022
Загрузка комментариев...