В Италии суд признал неприемлемым референдум о декриминализации выращивания каннабиса

Причиной этого стало упоминание в нем и тяжелых наркотиков, передает слова председателя Конституционного суда Италии Джулиано Амато. По его словам, в таком виде референдум нарушает международные обязательства, которые есть у Италии.



Ранее все тот же Конституционный суд отклонил возможность проведения референдума, на котором стоял вопрос о разрешении эвтаназии.