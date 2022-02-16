Причиной этого стало упоминание в нем и тяжелых наркотиков, передает слова председателя Конституционного суда Италии Джулиано Амато. По его словам, в таком виде референдум нарушает международные обязательства, которые есть у Италии.
Ранее все тот же Конституционный суд отклонил возможность проведения референдума, на котором стоял вопрос о разрешении эвтаназии.
В Италии суд признал неприемлемым референдум о декриминализации выращивания каннабиса
Причиной этого стало упоминание в нем и тяжелых наркотиков, передает слова председателя Конституционного суда Италии Джулиано Амато. По его словам, в таком виде референдум нарушает международные обязательства, которые есть у Италии.