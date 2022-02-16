Также США не согласны с оценкой представителей российского руководства, которые заявляют о геноциде в Донбассе, сказал представитель Госдепа Нед Прайс. По его словам, США «обеспокоены» подобными заявлениями.
Ранее глава Эстонской внешней разведки тоже заявил, что Россия стягивает дополнительные войска к границе с Украиной.
Госдеп: Россия не идет на деэскалацию ситуации вокруг Украины, а стягивает дополнительные войска к границе
Также США не согласны с оценкой представителей российского руководства, которые заявляют о геноциде в Донбассе, сказал представитель Госдепа Нед Прайс. По его словам, США «обеспокоены» подобными заявлениями.